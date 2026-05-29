Фон дер Ляйен: открытие кластеров для Украины обсудят на Евросовете 18-19 июня

Лидеры государств Европейского Союза обсудят вопрос открытия кластеров для Украины на заседании Европейского совета в Брюсселе 18-19 июня.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в пятницу, 29 мая.

"Мы (с премьер-министром Мадьяром) обсуждали много тем, среди них также вступление (в ЕС) стран-кандидатов. Я хочу здесь подчеркнуть, – мы это обсуждали, – что это процесс, основанный на заслугах. И наша позиция очень четкая: Украина и Молдова выполнили все условия, необходимые для открытия кластера "Основы", первого кластера", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Стоит заметить, что фон дер Ляйен не дала четкого сигнала о возможности открытия первого кластера для Украины во время июньского Европейского совета или (как планировалось в случае идеального развития событий) во время заседания Совета ЕС по общим вопросам 16 июня.

Она подчеркнула, что Украина и Молдова "упорно работали над необходимыми реформами и достигли результатов в этих реформах, поэтому нет никаких причин медлить с этим процессом".

"Мы, безусловно, обсудим это на Европейском совете", – сообщила президент Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", глава МИД Украины Андрей Сибига 27 мая, на неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних", призвал Евросоюз в июне открыть все кластеры для Украины на переговорах о вступлении.

По данным СМИ, Европейская комиссия собиралась предложить открыть только первый из шести кластеров в переговорах о вступлении в ЕС Украины и Молдовы 16 июня.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис высказался за открытие в июне всех шести кластеров для Украины.

