Испания в этом году предоставит поддержку Украине на миллиард евро

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в среду о планах выделить Украине 1 миллиард евро в виде военной помощи в 2026 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде.

Санчес заверил, что Испания будет поддерживать украинский народ "с такой же интенсивностью, как и в первый день" российского полномасштабного вторжения.

"Правительство Испании и все общество считают, что Украина должна стать частью Европейского Союза. Хочу представить вам новые меры поддержки со стороны Испании. В первую очередь миллиард евро на 2026 год на военную поддержку", – отметил он.

Санчес рассказал, что часть этой помощи, финансируемой через инструмент ЕС SAFE, будет направлена на налаживание совместного производства с украинской оборонной промышленностью.

Кроме того, некоторое оборудование будет поставлено Министерством обороны Испании, добавил он.

Испанский премьер подчеркнул, что в целом поддержка Испании для Украины составляет уже 4 миллиарда евро.

Также Санчес говорил, что кризис на Ближнем Востоке не отвлечет внимание его страны от поддержки Украины.

В свою очередь Зеленский заявил о подписании серии соглашений о сотрудничестве между украинскими и испанскими компаниями оборонно-промышленного комплекса.