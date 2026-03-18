Іспанія цьогоріч надасть підтримку Україні на мільярд євро

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив у середу про плани виділити Україні 1 мільярд євро військової допомоги у 2026 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Мадриді.

Санчес запевнив, що Іспанія підтримуватиме український народ "з такою ж інтенсивністю, як і в перший день" повномасштабного російського вторгнення.

"Уряд Іспанії і все суспільство вважають, що Україна має стати частиною Європейського Союзу. Хочу представити вам нові заходи підтримки від Іспанії. В першу чергу мільярд євро на 2026 рік на військову підтримку", – зазначив він.

Санчес розповів, що частина цієї допомоги, що фінансується через інструмент ЄС SAFE, буде спрямована на налагодження спільного виробництва з українською оборонною промисловістю.

Крім того, деяке обладнання буде поставлене Міністерством оборони Іспанії, додав він.

Іспанський прем’єр підкреслив, що загалом підтримка Іспанії для України складає вже чотири мільярди євро.

Також Санчес говорив, що криза на Близькому Сході не відверне увагу його країни від підтримки України.

Своєю чергою Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.