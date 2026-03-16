Британия с группой партнеров обсуждает план разблокирования Ормузского пролива, но не в рамках НАТО

Великобритания вовлечена в разработку совместного с партнерами плана для разблокирования движения судов через стратегически важный для экспорта энергоносителей Ормузский пролив.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал премьер страны Кир Стармер на брифинге 16 марта по войне на Ближнем Востоке.

Стармер отметил, что разблокирование Ормузского пролива является необходимой задачей для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынках.

"Это непростая задача. Мы работаем со всеми союзниками, в том числе европейскими партнерами, над жизнеспособным совместным планом, который восстановил бы свободу навигации в регионе как можно быстрее", – сказал Кир Стармер.

Премьер акцентировал, что это не планируется как миссия НАТО, а будет скоординированным действием заинтересованных партнеров.

На брифинге он также очертил приоритеты правительства Великобритании в контексте продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

"Во-первых, мы будем защищать наших людей в регионе. Второе – мы принимаем нужные меры для защиты нас и наших союзников. Мы не будем втянуты в более масштабную войну. И третье – мы продолжим прилагать усилия для быстрой развязки, которая вернет в регион безопасность и стабильность", – сказал Стармер.

Он добавил, что хотел бы скорейшего завершения войны, потому что чем дольше она тянется, тем опаснее становится ситуация в целом и тем ощутимее будут экономические последствия для рядовых британцев из-за роста цен на энергоресурсы.

Также Стармер отметил, что война на Ближнем Востоке не должна дать дополнительные преимущества России, и анонсировал встречу с президентом Украины.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО "ждет очень плохое будущее", если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив. Перед тем он критиковал непосредственно Британию за то, что Лондон дистанцировался от операции против Ирана.

Как известно, удары Ирана по странам Персидского залива привели к глобальному росту цен на энергоресурсы. На фоне этого страны G7 согласились высвободить стратегические резервы, а США до 11 апреля сделали исключение из санкций для российской нефти, которая уже загружена на танкеры.