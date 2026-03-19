Reuters: администрация Трампа обсуждает варианты отправки наземных войск в Иран

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки тысяч американских военнослужащих для усиления операций на Ближнем Востоке.

Об этом агентству Reuters сообщили американский чиновник и три человека, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Обсуждаемые варианты включают создание безопасного прохода для нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Такая потенциальная миссия будет выполнена главным образом с помощью авиации и Военно-морских сил, отметили источники.

Однако обеспечение безопасности пролива также может означать размещение американских войск на побережье Ирана, сказали четыре источника, в том числе два американских чиновника.

Администрация Трампа также обсуждала варианты отправки сухопутных войск на остров Харг в Иране, который является основным пунктом для 90% экспорта нефти Ирана, сообщили три человека, знакомые с ситуацией, и три американских чиновника.

Один из чиновников заявил, что такая операция будет очень рискованной. Иран имеет возможность достичь острова с помощью ракет и дронов.

США нанесли удары по военным целям на острове 13 марта, а Трамп угрожал также атаковать критическую нефтяную инфраструктуру. Однако, учитывая важность острова для экономики Ирана, контроль над ним, вероятно, будет считаться лучшим вариантом, чем его уничтожение, отмечают военные эксперты.

Любое использование американских сухопутных войск, даже для ограниченной миссии, может нести значительные политические риски для Трампа из-за низкой поддержки среди американского населения кампании против Ирана и обещаний Трампа избегать вовлечения США в новые конфликты на Ближнем Востоке.

Чиновники администрации Трампа также обсуждали возможность отправки американских войск для обеспечения безопасности запасов обогащенного урана Ирана, сообщил один из осведомленных о ситуации источников.

Источники не считали, что размещение сухопутных войск в какой-либо части Ирана является неизбежным, но отказались комментировать конкретные планы операций США.

Официальный представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, заявил, что на данный момент не было принято решение об отправке сухопутных войск, но президент Трамп "разумно оценивает все имеющиеся в его распоряжении варианты".

"Президент сосредоточен на достижении всех определенных целей операции „Эпическая ярость": уничтожить ракетный потенциал Ирана, уничтожить их флот, обеспечить, чтобы их террористические прокси не могли дестабилизировать регион, и гарантировать, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием", – отметил представитель Белого дома.

Также Трамп допускал наземную операцию против Ирана, но подчеркнул, что это будет рассматриваться "только по очень веской причине".

