Глава МИД Бельгии: нормализация отношений с РФ станет сигналом слабости

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предупредил, что нормализация отношений с Россией будет воспринята как проявление слабости.

Об этом он заявил в официальном заявлении, предоставленном Euractiv, пишет "Европейская правда".

Такие слова Прево прозвучали на фоне призыва премьер-министра страны Барта Де Вевера к тому, чтобы страны-члены уполномочили ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить Москву отказаться от войны в Украине.

"Существует разница между диалогом и нормализацией. Сегодня Россия отказывается от европейского присутствия за столом переговоров", – сказал Прево.

По его словам, пока это так – "разговоры о нормализации являются сигналом слабости и подрывают европейское единство, которое нам нужно сейчас больше, чем когда-либо".

Также он заявил, что европейцы должны поддерживать экономическое давление на Кремль, чтобы "создать условия для надежных переговоров".

Напомним, в декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам стоит возобновить прямые переговоры с Путиным. Европейские лидеры, настороженные военными амбициями Путина, возмущались из-за своего исключения из мирных переговоров, которые возглавляла администрация президента США Дональда Трампа.

В феврале Макрон сообщил журналистам, что продолжаются усилия по возобновлению диалога с Путиным на техническом уровне. Тогда он заявил, что эти контакты происходят в координации с Украиной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею о проведении диалога с РФ, однако при условии, что эти контакты не будут мешать переговорному процессу о прекращении войны.