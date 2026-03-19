В Европарламенте дали зеленый свет тарифному соглашению с США

Комитет по международной торговле Европейского парламента поддержал поправки к торговому соглашению между ЕС и США, что открывает путь к ратификации документа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Европарламента.

Соглашение между США и ЕС, заключенное в шотландском Тернберри прошлым летом, отменяет тарифы на сотни сельскохозяйственных и промышленных товаров США, а также предотвращает введение высоких пошлин на европейские товары.

В четверг, 19 марта, члены комитета по международной торговле поддержали все недавние компромиссные поправки, которые ужесточили условия приостановления пошлин. Этот пункт внесли на рассмотрение, учитывая анонсированные президентом США общие пошлины.

"Если тарифы материализуются, мы немедленно приостановим законодательную работу по введению тарифных преференций на товары США. Тарифные угрозы против одного из нас являются угрозой против всех нас", – заявил глава комитета Бернд Ланге.

Кроме того, проголосованная поправка содержит пункт о действии. Он означает, что снижение импортных тарифов ЕС начнет действовать только в случае выполнения Соединенными Штатами своих обязательств.

Кроме того, депутаты проголосовали за снижение тарифов на товары ЕС, состоящие менее чем на половину из стали или алюминия, с 50% до 15%.

Теперь законодательные предложения должны пройти голосование в Европарламенте на следующем пленарном заседании 26 марта. Это позволит начать переговоры с правительствами ЕС относительно окончательной формы законодательства.

Напомним, комитет по вопросам торговли Европарламента приостановил голосование за торговое соглашение ЕС и США в январе в знак протеста против требований американского президента Дональда Трампа передать ему контроль над Гренландией.

Второй раз ратификация соглашения в парламенте была отложена в феврале после того, как Трамп объявил общую пошлину в 10%, а затем повысил ее до 15%.

Такое решение американский лидер принял в ответ на то, что Верховный суд США 20 февраля признал незаконными его масштабные глобальные тарифы, объявленные в апреле прошлого года.