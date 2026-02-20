Верховный суд США признал незаконными глобальные тарифы Трампа

Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа в пятницу, 20 февраля.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Речь идет о "взаимных тарифах", которые Трамп объявил в начале апреля 2025 года в ответ на действия других стран мира.

Решением шести против трех суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, ссылаясь на федеральный закон о чрезвычайных полномочиях для введения своих "взаимных" тарифов по всему миру, а также целевых импортных налогов, которые администрация объясняет "борьбой с торговлей фентанилом".

Судьи не рассматривали вопрос о том, в какой степени импортеры имеют право на возмещение, оставив это на рассмотрение суда низшей инстанции.

Как отмечается, если возмещение будет разрешено в полном объеме, их сумма может достичь $170 млрд, что составляет более половины доходов, которые принесли тарифы Трампа.

Судья Бретт Кавано заявил, что процесс возврата средств "вероятно, будет хаотичным", как это признавали и во время устных слушаний. Судьи Кларенс Томас и Сэмюэл Алито также выразили несогласие с решением большинства.

Напомним, между США и Евросоюзом продолжались сложные переговоры о дальнейших условиях торговли на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30%, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

28 июля прошлого года ЕС и США заключили рамочное торговое соглашение, установившее болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась", а в Евросоюзе критиковали главу Еврокомиссии за такой компромисс.

Также сообщалось, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны США на ряд товаров, как самолеты и комплектующие и фармацевтические генерики.

В конце 2025 года Трамп заявил, что введенные им тарифы существенно сократили торговый дефицит США и способствуют наращиванию ВВП.