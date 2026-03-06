Греция развернет Patriot для защиты Болгарии от иранских угроз

Правительство Греции приняло решение переместить батарею Patriot на север страны для защиты значительной части территории Болгарии от потенциальных воздушных угроз из Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Kathimerini.

Министр обороны Греции Никос Дендиас сделал соответствующее заявление после телефонного разговора с болгарским коллегой Атанасом Заприяновым.

"На основании соответствующего запроса болгарской стороны я имел возможность сообщить ему, что Греция предоставит средства и персонал для защиты Болгарии", – заявил он.

Кроме батареи Patriot, Греция передислоцирует на север своей территории два истребителя F-16 для "обеспечения дополнительного прикрытия Болгарии".

Также Дендиас объявил, что отправляет двух старших офицеров Воздушных сил в оперативный центр Вооруженных сил Болгарии в Софии.

На этой неделе стало известно, что Греция перебросит батарею Patriot на остров Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря для усиления обороны от возможных воздушных атак.

Это произошло на следующий день после того, как иранские беспилотники дважды атаковали британскую авиабазу Акротири на Кипре.

Тогда министр обороны Греции Никос Дендиас объявил об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр в связи с усилением обеспокоенности по поводу безопасности вокруг средиземноморского острова.

Между тем в Турции раскритиковали Грецию за "милитаризацию" островов в Восточном Средиземноморье.