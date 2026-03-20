Финляндия получит от ЕС 17 млн евро на охрану границы с РФ

Европейский Союз выделит Финляндии 17 миллионов евро на усиление охраны её восточной границы и Финского залива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте финского правительства.

Средства выделяются из Инструмента финансовой поддержки ЕС в сфере управления границами и визовой политики (BMVI). На выделенное финансирование Пограничная служба Финляндии приобретет беспилотные системы наблюдения, устойчивые к помехам в работе спутников, а также надводные дроны.

"Эти дроны и беспилотные надводные суда значительно улучшат способность Финской пограничной службы контролировать границы и поддерживать ситуационную картину как восточной границы, так и Финского залива", – говорится в сообщении.

Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу с Россией среди стран ЕС протяженностью 1340 километров.

Отмечается, что Инструмент финансовой поддержки ЕС в сфере управления границами и визовой политики предусматривает в общей сложности 150 миллионов евро финансирования для нескольких государств-членов.

Помимо Финляндии, средства предоставляются Испании, Греции, Кипру, Литве, Польше и Румынии. Целью является укрепление операционных возможностей Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex путем поддержки возможностей государств-членов в области пограничного наблюдения.

Напомним, СМИ сообщали, что Италия и Дания хотят закрыть внешние границы Европы в случае нового миграционного кризиса и просят Европейскую комиссию рассмотреть механизмы для предотвращения этого.

По их мнению, моделью закрытия внешних границ может служить подход Греции к Турции в начале 2020 года и подход Польши к Беларуси, начиная с конца 2021 года.