СМИ: Италия и Дания просят Еврокомиссию закрыть внешние границы Европы в случае миграционного кризиса

Италия и Дания намерены закрыть внешние границы Европы в случае нового миграционного кризиса и просят Европейскую комиссию рассмотреть меры по предотвращению этого.

Об этом говорится в совместном письме премьер-министров стран Джорджи Мелони и Метте Фредериксен в Европейскую комиссию, с которым ознакомилось немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет "Европейская правда".

В письме, которое было отправлено в Еврокомиссию в среду, 18 марта, Мелони и Фредериксен призвали Европейскую комиссию "рассмотреть механизмы, которые могут служить аварийным тормозом и запускаться как обстоятельства непреодолимой силы в случае масштабных миграционных потоков в Союз".

"Мы не можем рисковать повторением наплыва беженцев, который наблюдался в 2015/16 годах. Это стало бы не только гуманитарной катастрофой для непосредственно пострадавших людей, но и поставило бы под угрозу безопасность и сплоченность Союза", – заявили премьер-министры.

Поэтому они уверены, что для уменьшения такого риска необходимо задействовать все имеющиеся средства: от гуманитарной помощи пострадавшим до охраны границ.

"Мы не должны позволить, чтобы нас снова застали врасплох. Это означает дальнейшее укрепление наших границ, чтобы все государства-члены были должным образом оснащены для обеспечения полного контроля ЕС над своими внешними границами", – говорится в письме.

По их мнению, моделью закрытия внешних границ может служить подход Греции к Турции в начале 2020 года и подход Польши к Беларуси, начиная с конца 2021 года.

