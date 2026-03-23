ЕС ожидает объяснений от Венгрии относительно обвинений Сийярто в передаче информации РФ

Европейская комиссия глубоко обеспокоена сообщениями о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передавал россиянам содержание обсуждений на заседаниях глав МИД ЕС, и ждет от правительства Венгрии разъяснений.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер в понедельник, 23 марта.

Евросоюз ожидает, что Венгрия предоставит объяснения относительно обвинений Сийярто в передаче информации России.

"Сообщения о том, что министр иностранных дел Венгрии якобы раскрывал своему российскому коллеге содержание обсуждения на уровне министров за закрытыми дверями в Совете, вызывают глубокую обеспокоенность", – заявила Хиппер.

Она отметила, что "отношения доверия между государствами-членами, а также между ними и институтом являются основополагающими для работы ЕС".

"Мы ожидаем, что венгерское правительство предоставит разъяснения", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Хиппер не ответила на вопрос, какие дальнейшие действия планирует ЕС, в том числе относительно безопасности конфиденциальных дискуссий в рамках саммитов глав государств и министров.

"Сначала нам нужно выяснить и получить разъяснения, и именно на этом этапе мы сейчас находимся", – подчеркнула она.

Как сообщала "Европейская правда", издание The Washington Post ранее сообщило, что Сийярто регулярно предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Также сообщалось, что по данным европейских разведок, на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Орбана, чтобы заручиться большей поддержкой общественности.

23 марта оппозиционный венгерский журналист Саболч Пани опубликовал стенограмму разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым в 2020 году, в которой говорилось о просьбе посодействовать победе социал-демократов на выборах в Словакии.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений утечек России.