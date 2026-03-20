СМИ: в Венгрии одному из украинских инкассаторов сделали принудительную инъекцию

Сотрудники спецслужб Венгрии сделали "принудительную инъекцию" одному из украинских инкассаторов, которые были захвачены в Будапеште в начале марта.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

В публикации говорится, что захваченные украинцы провели под стражей более 24 часов, большую часть которых – с завязанными глазами и в наручниках, после чего были депортированы в Украину.

В это время одному из мужчин сделали принудительную инъекцию, сообщили источники в киевских силовых структурах. The Guardian называет его бывшим сотрудником Службы безопасности Украины.

Источники добавили, что, по их мнению, инъекция содержала миорелаксант. Это вещество, призванное сделать человека более разговорчивым во время допросов.

Однако, как сообщается, препарат вызвал у мужчины, страдающего диабетом, гипертонический криз и потерю сознания. В результате его доставили в больницу.

Один из украинских источников охарактеризовал принудительное введение инъекции как "метод в российском стиле", напоминающий так называемые "сыворотки правды", которые использовались во время допросов КГБ в прошлые десятилетия.

По словам другого источника, следы препарата этого класса были обнаружены во время анализов крови, проведенных после возвращения мужчин в Украину.

Источник в венгерской полиции сообщил The Guardian, что они слышали от коллег об инъекции, но не знали, что в ней содержалось.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных вместе с ценностями в Венгрии на прошлой неделе, вернулись в Украину вечером 6 марта. При этом захваченные средства и золото остались в Венгрии.

Позже в МИД Украины сообщили, что бойцы венгерского Антитеррористического центра приехали задерживать безоружных украинских инкассаторов на БТР, с пулеметами и гранатометами.

А министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина намерена привлечь к ответственности всех причастных к изъятию средств и грубому обращению с задержанными украинскими инкассаторами, что вышло за пределы правового поля.

