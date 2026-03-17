Представитель Ощадбанка подал жалобу в главную прокуратуру Венгрии по делу инкассаторов

Юридический представитель Ощадбанка подал заявление в Центральную следственную прокуратуру Венгрии по подозрению в злоупотреблении служебным положением и совершении террористического акта в связи с захватом инкассаторских автомобилей и изъятием наличных денег и золота 5 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает венгерское издание HVG.

Также было подано заявление о незаконном задержании семи граждан Украины. Венгерские власти депортировали всех семерых украинцев, против чего был подан иск в суд с требованием отменить решение о депортации.

Согласно заявлению адвоката Лоранта Горвата, между мерами, принятыми 5 марта против перевозчиков денег, и вынесением постановления об аресте имущества не было установлено правовых оснований. Венгерские власти до сих пор не предоставили объяснений, на чем основано подозрение в отмывании денег.

В жалобе адвоката также говорится о публичном заявлении министра строительства и транспорта Яноша Лазара, в котором он пообещал, что Венгрия не вернет деньги. Согласно толкованию юридического представителя, это заявление может свидетельствовать о том, что изъятие активов было не только уголовно-процессуальной мерой, но и могло быть оправдано на других уровнях принятия государственных решений.

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) 12 марта вернула Ощадбанку инкассаторские автомобили, которые были незаконно задержаны в Венгрии, однако без средств.

40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота по-прежнему остаются незаконно задержанными в Венгрии.

Власти Венгрии срочно приняли закон, чтобы создать правовую основу для конфискации средств, оказавшихся у спецслужб Венгрии после ограбления двух инкассаторских автомобилей Ощадбанка. Также это предусматривает специально принятое решение правительства Орбана.

