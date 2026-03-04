Трамп: мы отдавали Украине боеприпасы бесплатно, а Ближний Восток мог их купить

Президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатную поставку боеприпасов Украине, которые вместо этого можно было продать странам Ближнего Востока.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает "Европейская правда".

Американский президент заявил, что США имеют "огромное количество боеприпасов", однако предыдущая администрация бесплатно отдала значительную часть этих запасов Украине.

"Я полностью поддерживаю Украину, но они (администрация Джо Байдена. – Ред.) отдали слишком много (боеприпасов). Как вы знаете, когда я отдаю боеприпасы, все за них платят. Европейский Союз платит за них и может делать с ними, что захочет", – сказал Трамп.

Он также утверждал, что из-за поставок оружия Украине странам Ближнего Востока осталось "очень мало" боеприпасов.

"The Wall Street Journal неправильно осветили историю, когда написали, что боеприпасы отдали Ближнему Востоку. Не Ближнему Востоку, их отдали Украине. Ближнему Востоку дали очень мало. Страны Ближнего Востока покупали бы много, потому что они богаты. Но боеприпасы отдавали именно Украине", – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался, что американских запасов оружия хватит на "вечную" войну против Ирана. В то же время он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за поставки оружия Украине.

Американский президент также заявил, что завершение войны в Украине остается одним из его главных приоритетов, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная и интенсивная война на Ближнем Востоке повлияет на количество средств ПВО, которые будет получать Украина.