Президент Финляндии: возможно, переговоры Украина-США-РФ себя исчерпали

Президент Финляндии Александр Стубб опасается, что переговоры с Россией и Украиной, которые происходят при посредничестве США, зашли в тупик и исчерпали себя.

Об этом он сказал в интервью норвежскому изданию VG, сообщает "Европейская правда".

Представители США, России и Украины провели три раунда переговоров в течение зимы. Пока о назначении новых встреч неизвестно.

Стубб заявил, что у него есть два возможных объяснения этому.

"Это может быть связано с войной в Иране, которая отвлекает внимание от войны в Украине. Но остановка переговоров может быть также связана с тем, что они зашли в тупик и не могут продвинуться дальше", – отметил финский президент.

Он выразил убеждение, что американские переговорщики сделали все, что могли, и что сейчас почти все зависит от одного вопроса: территориального.

"Но главная проблема здесь в том, что я не верю, что Россия хочет мира... Поэтому самое главное на будущее – это усилить давление на Россию. Но, к сожалению, учитывая войну в Иране и решение американцев ослабить санкции по продаже российской нефти, ситуация развивается не так, как мы хотели бы", – говорит Стубб.

Он также добавил, что Европа со временем взяла на себя большую ответственность и играет более заметную роль в дальнейшем развитии событий в Украине.

"У нас по крайней мере есть с чего начать, хотя у меня нет ответа, что будет дальше. Мы хорошо понимаем переговорную тактику россиян, и я считаю, что украинцы доверяют европейским странам, которые стремятся оказать им максимальную поддержку", – рассказал Стубб.

Ранее Стубб заявлял, что год назад он был более оптимистичен относительно возможности достижения мира в Украине.

Недавно также Стубб выразил убеждение, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США, которое помогло бы одновременно решить как нефтяной кризис в Персидском заливе, так и войну в Украине.