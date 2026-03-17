Президент Финляндии: Европа могла бы помочь Трампу с Ираном, если он поддержит Украину

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое помогло бы одновременно решить как нефтяной кризис в Персидском заливе, так и войну в Украине.

Заявление финского президента приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Стубб отметил, что видит реальный потенциал в том, чтобы предложить Трампу то, чего он стремится: европейскую военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива – ключевого маршрута транспортировки нефти, который Иран фактически блокирует в ответ на американские и израильские бомбардировки.

Условием предоставления такой помощи могла бы стать вся необходимая помощь Украине со стороны президента США, которая привела бы к достижению приемлемого мирного соглашения с Россией.

Идея вести переговоры с Трампом была выдвинута Стуббу во время сессии вопросов и ответов в лондонском аналитическом центре Chatham House во вторник.

Финский лидер выглядел удивленным – и впечатленным: "Я считаю, что это действительно замечательная идея", – сказал он, а после паузы добавил: "Нет, я считаю, что это действительно замечательная идея".

Стубб отметил, что более подробно рассмотрит этот вопрос и обсудит возможные варианты со своей командой.

Он также рассказал, что реалистично оценивает свои возможности повлиять на Трампа.

"У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-либо. Если мне удастся донести до него хотя бы одну из десяти идей по Украине, я сочту это успехом", – отметил Стубб.

Последствия войны в Иране являются "негативными" для Украины, главным образом потому, что цена на нефть способствует российской военной машине, добавил Стубб.

Наконец, это сместило фокус с мирных переговоров по Украине.

"Я надеюсь, что мирные переговоры по Украине не провалятся, как это случилось с переговорами между Ираном и США. Но время покажет", – добавил Стубб.

Напомним, на днях Трамп призвал страны НАТО помочь США восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае отказа НАТО ждет "очень плохое будущее".

Однако после того, как ряд европейских стран отказался от участия в потенциальной операции по защите Ормузского пролива, Трамп заявил, что ему не нужна ничья помощь.

