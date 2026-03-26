Президент Фінляндії: можливо, переговори Україна-США-РФ себе вичерпали

Президент Фінляндії Александр Стубб побоюється, що переговори з Росією та Україною, які відбуваються за посередництва США, зайшли в глухий кут і вичерпали себе.

Про це він сказав в інтерв’ю норвезькому виданню VG, повідомляє "Європейська правда".

Представники США, Росії та України провели три раунди переговорів протягом зими. Наразі невідомо про призначення нових зустрічей.

Стубб заявив, що має два можливих пояснення цьому.

"Це може бути пов’язано з війною в Ірані, яка відволікає увагу від війни в Україні. Але зупинка переговорів може бути також пов’язана з тим, що вони зайшли в глухий кут і не можуть просунутися далі", – зазначив фінський президент.

Він висловив переконання, що американські переговірники зробили все, що могли, і що зараз майже все залежить від одного питання: територіального.

"Але головна проблема тут у тому, що я не вірю, що Росія прагне миру… Тож найголовніше на майбутнє – це посилити тиск на Росію. Але, на жаль, з огляду на війну в Ірані та рішення американців послабити санкції щодо продажу російської нафти, ситуація розвивається не так, як ми хотіли б", – каже Стубб.

Він також додав, що Європа з часом взяла на себе більшу відповідальність і відіграє помітнішу роль у подальшому розвитку подій в Україні.

"У нас принаймні є з чого почати, хоча я не маю відповіді на те, що буде далі. Ми добре розуміємо переговорну тактику росіян, і я вважаю, що українці довіряють європейським країнам, які прагнуть надати їм максимальну підтримку", – розповів Стубб.

Раніше Стубб заявляв, що рік тому він був більш оптимістичним щодо можливості досягнення миру в Україні.

Нещодавно також Стубб висловив переконання, що Європа могла б досягти угоди з президентом США, яка допомогла б одночасно вирішити як нафтову кризу в Перській затоці, так і війну в Україні.