Власти Венгрии инициировали дело против оппозиционного журналиста за "шпионаж"

Минюст Венгрии инициировал дело против журналиста-расследователя Саболча Пани за "шпионаж".

Как сообщает Telex, об этом заявил глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш, пишет "Европейская правда".

Гуйяш объявил, что против журналиста-расследователя Саболча Пани, который работает в проектах Direkt36 i VSquare, подают заявление по подозрениям в шпионаже.

"Стало известно, что Саболч Пани шпионил против своей страны в сотрудничестве с иностранным государством. Минюст получил поручение от правительства подготовить экспертное заключение по этому поводу и действовать по своему усмотрению. Министр юстиции сообщил правительству, что подаст заявление о совершении преступления по данному делу по факту шпионажа", – заявил Гуяш.

Напомним, в понедельник проправительственное издание Mandiner, известное своей регулярной вовлеченностью в информационные атаки на Украину и противников венгерского премьера, опубликовало аудиозапись разговора одного из самых известных независимых журналистов страны, Саболча Пани, с неназванной собеседницей. В этой записи журналист сказал, что он знает о прослушивании какой-то иностранной спецслужбой министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, и упомянул об одном из таких разговоров.

Государственная пропаганда на этой почве назвала Пани шпионом и начала кампанию по его травле.

Саболч Пани не стал отрицать подлинность этой записи, а взамен обнародовал содержание разговора Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, о котором упоминал.

Подробно о событиях последних дней в Венгрии, которые дополнительно увеличили шансы оппозиции на выборах 12 апреля – в статье "Шпионский" скандал и грязные выборы: как Орбан и Россия хотят сохранить власть в Венгрии.