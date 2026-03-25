В Ирландии снизили акцизы на топливо для смягчения цен

В Ирландии начали действовать сниженные акцизы на топливо, в результате чего цены на АЗС пошли вниз.

Снижение акциза составило 20 евроцентов на литр дизеля и 15 евроцентов на бензин и будет действовать в таком виде до конца мая.

Ирландский вещатель RTÉ утром в среду сообщал, что цены на дизель на многих АЗС уже снизились до 2,09 евро за литр, бензина – до 1,85 евро за литр.

Из-за войны на Ближнем Востоке топливо в Ирландии по состоянию на минувшие выходные подорожало до 2,20 евро за литр дизеля с докризисных 1,80 евро, бензин – до 2 евро с 1,73 евро за литр.

Часть АЗС еще могут продавать топливо по старым, более высоким ценам, пока не получат новые поставки, на которые уже применялся сниженный акциз. Некоторые же решили распродать накопленное топливо "в убыток" и сбросили цену сразу, чтобы не раздражать потребителей и не провоцировать обвинений в спекуляциях.

Премьер Михол Мартин отметил, что принятые меры – временные и будут корректироваться в зависимости от ситуации на рынке, а также акцентировал, что в том, что может сделать правительство для уменьшения "ценового шока" для автомобилистов, есть предел. Он подчеркнул, что неизвестно, сколько еще продлится война на Ближнем Востоке и трудности с экспортом ближневосточных энергоресурсов.

Подобные меры ввели или обсуждают ряд европейских стран.

В Германии запретили АЗС повышать цены на топливо чаще, чем раз в день.

Сербия продлила до 2 апреля запрет на экспорт из страны сырой нефти и топлива.