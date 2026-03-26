Впервые все члены НАТО достигли 2% ВВП на оборону

За 2025 год всем странам-членам НАТО удалось увеличить свои расходы на оборону, а также достичь показателя в 2% от ВВП или даже превысить его, несмотря на разницу в расходах между странами Альянса.

Об этом говорится в опубликованном в четверг, 26 марта, ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет "Европейская правда".

Отчет свидетельствует, что все 32 члена НАТО достигли целевого показателя в 2% ВВП в 2025 году. Расходы за прошлый год в отчете базируются на оценках Альянса.

Общие расходы на оборону составили $1,4 трлн, что на 6% больше, чем в 2024 году.

Впрочем, отчет свидетельствует о значительных различиях в расходах среди членов Альянса.

Например, в 2025 году Испания, Португалия, Албания, Бельгия и Канада потратили наименьшую долю ВВП на оборону (2%).

Польша имела самые высокие расходы в процентах от ВВП среди членов Альянса (4,3%).

Литва, Латвия, Эстония и Дания значительно превысили отметку в 3%.

В отчете отмечается, что в период с 2024 по 2025 год Европа и Канада увеличили свои расходы на оборону на 19% – до $574 млрд.

"Это свидетельствует о том, что члены НАТО осознают изменения в безопасности и необходимость выполнения наших общих обязательств. Я надеюсь, что саммит НАТО в Анкаре в июле этого года позволит развить наши достижения 2025 года. Нет места для самоуспокоения и нет времени на расточительство", – написал в отчете генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Отметим, в прошлом году страны НАТО под давлением американского президента Дональда Трампа договорились увеличить целевой показатель расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Тогда Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.

В феврале посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Испания достигает "больших успехов" в сфере краткосрочных расходов на оборону.

Недавно Уитакер раскритиковал решение Чехии из-за планов расходов на оборону, которые не достигают даже предыдущей цели в 2% ВВП.

