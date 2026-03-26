Ослабил ли провал судебной реформы позиции проукраинского премьера Италии

Около 50 юристов ("магистратов") собрались 23 марта в здании суда города Неаполя, чтобы следить за подсчетом голосов по конституционному референдуму, инициированному премьером Джорджией Мелони.

И когда стало окончательно ясно, что правительство проиграло, они спели антифашистский гимн сопротивления "Bella Ciao".

Конституционный референдум об изменениях в судебной реформе стал своеобразным тестом для исполнительной ветви власти и лично для Мелони. При достаточно высокой явке (около 60%) голоса итальянцев разделились на 54% "против" и 46% "за".

О том, пошатнулось ли кресло под головой итальянского правительства, читайте в статье содиректора программы "Будущее Украины" Виктории Вдовиченко Далее – краткое изложение статьи.

Италия является худшей страной в Евросоюзе по эффективности правосудия – по крайней мере, об этом свидетельствует "табель правосудия" ЕС, опубликованный Европейской комиссией.

Извечными проблемами являются нехватка судей и избыток адвокатов, самые высокие судебные издержки по отношению к стоимости исков, а также самые длительные сроки вынесения окончательного решения на высшей апелляционной инстанции.

Поэтому Джорджия Мелони решила решить эту проблему.

30 октября 2025 года Сенат Италии одобрил новую конституционную реформу судебной системы, которая предусматривает разделение магистратов на два отдельных карьерных направления – судей и прокуроров, реформирует действующую систему судейского самоуправления и создает новый Высший дисциплинарный суд.

Эта реформа оказалась крайне непопулярной среди самих юристов ("магистратов"), что привело к забастовке в начале 2026 года.

Обеспокоенность заключалась в том, что предложенный текст, по их мнению, открывал возможности для чрезмерного вмешательства правительства в действия судебной ветви власти.

В таких условиях в нижней палате итальянского парламента сформировалось мощное сопротивление судебной реформе. В результате, хотя парламент в октябре прошлого года и одобрил предложенную правительством реформу, однако не конституционным большинством, а лишь простым.

Это означало, что закон должен будет быть одобрен на референдуме и вступит в силу только в случае положительного результата голосования.

Обычным итальянским избирателям предложили определиться по поводу очень специфической судебной реформы, в нюансах которой большинство избирателей не очень-то разбираются.

А соответственно, такой референдум выглядел в первую очередь как тест на доверие к правительству Мелони.

И здесь стоит признать: время референдума оказалось крайне неудачным для Мелони. Итальянцы демонстрируют явное неприятие ее союзника, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а также опасаются, что война США и Израиля против Ирана приведет к дальнейшему росту и без того высоких внутренних цен на энергоносители.

На референдуме итальянцы выступили против реформы.

На следующий день после поражения Италия пережила настоящее политическое землетрясение: несколько представителей правительства уходят в отставку.

"Это четкий политический сигнал для Мелони и правительства, которые теперь должны задуматься, прислушаться к стране и ее реальным приоритетам…", – заявила секретарь оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн.

И премьер-министр прислушалась к воле избирателей: она оперативно созвала руководство партии "Братья Италии" и убеждает по результатам голосования скорректировать партийный курс в отношении судебной реформы.

И хотя, несмотря на репутационные потери, референдум не стал нокаутом для Мелони, аналитики признают: это поражение все же делает главу правительства политически уязвимой. В том числе – перед партнерами по коалиции.

И это достаточно важно для Украины, ведь в коалиции вновь раздаются призывы к возобновлению диалога с РФ.

