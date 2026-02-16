СМИ: в Германии думают повысить пенсионный возраст до 70 лет

Пенсионная комиссия, назначенная правительством Германии, намерена обсудить повышение пенсионного возраста до 70 лет.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в комиссии, пишет "Европейская правда".

По сообщениям, на заседании экспертной группы 23 февраля будет обсуждено, как можно реализовать такое повышение. Обсуждение также коснется размера отчислений за досрочный выход на пенсию и стимулов для продолжения трудовой деятельности.

По информации Bild, обсуждается "очень щедрое" финансовое вознаграждение за отсрочку выхода на пенсию. Рекомендация может быть готова уже весной.

Согласно сообщению, также состоятся дискуссии о том, должны ли государственные служащие и политики в будущем делать взносы в систему обязательного пенсионного страхования.

Между тем Йоганес Винкель, председатель Молодежного союза (JU), призвал к проведению комплексной реформы, чтобы сократить ежегодные расходы на пенсии более чем на 50 миллиардов евро. Увеличение пенсий должно основываться на инфляции, а не на росте заработной платы, заявил политик ХДС. Он также потребовал отмены возможности досрочного выхода на пенсию в возрасте 63 лет.

Винкель обвинил СДПГ в игнорировании демографических изменений. "В частности, СДПГ проводит политику так, как будто этих изменений вообще не существует. Это далеко от реальности", – сказал Винкель.

Исследование в ЕС несколько лет назад показало, что в среднем около 13% европейских граждан пенсионного возраста продолжают работать. Чаще всего их мотивацией является либо удовольствие от работы и активного образа жизни, либо финансовые потребности.

Напомним, в Дании запланировано постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет.

В то же время правительству Франции пришлось приостановить уже утвержденную пенсионную реформу для смягчения политического кризиса.