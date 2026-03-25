СМИ: в Тегеране отвергли предложение США с условиями потенциального перемирия

Иранское руководство отклонило предложение США с "рамкой" потенциальной договоренности о прекращении войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявило иранское Press TV, цитируя неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана.

По словам собеседника, в руководстве Ирана "не позволят Трампу диктовать условия".

"Иран завершит войну тогда, когда решит это сделать, и когда будут выполнены его собственные условия", – сказал неназванный чиновник, добавив, что Иран настроен дальше обороняться и наносить "серьезные удары", пока его требования не будут выполнены.

Собеседник также рассказал, что американская сторона инициировала контакты через различные дипломатические каналы.

Выдвинутые в "15 пунктах" требования он назвал "чрезмерными и оторванными от реальности с неудачами США на поле боя".

Агентство Reuters со ссылкой на своего собеседника-высокопоставленного чиновника из Ирана сообщает, что реакция Тегерана на американские предложения "не была положительной", и что первоначальный ответ уже передали США через Пакистан.

Иранское агентство Fars, которое цитируют в американских СМИ, тоже получило комментарий от неназванного чиновника в Тегеране, где говорится, что Иран не согласится на такие условия перемирия и "не видит смысла начинать такой процесс с теми, кто нарушал договоренности", а также – что Тегеран хочет "достичь своих стратегических целей", прежде чем соглашаться на прекращение войны.

Напомним, 23 марта Дональд Трамп объявил о приостановлении военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней, а 24 марта заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".

Сообщалось, что американская сторона передала Тегерану предложение из 15 пунктов.

В военном руководстве Ирана насмешливо отреагировали, что Штаты "ведут переговоры сами с собой".