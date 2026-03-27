WSJ: Иран не просил США отложить удары по энергетике на 10 дней

Иран не просил о 10-дневной приостановке ударов по своим энергетическим объектам, о чем ранее объявил американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Трамп ранее заявил, что приостанавливает удары по энергетическому сектору Ирана еще на 10 дней, до 6 апреля. Предыдущий крайний срок, установленный Трампом, истекал в пятницу.

Американский президент утверждал, что принял такое решение по просьбе Ирана.

Однако посредники в переговорах между Ираном и США заявили, что иранские представители не просили о приостановке ударов.

Кроме того, по словам посредников, Иран также не дал окончательного ответа на 15-пунктный план по прекращению войны.

Иранские официальные лица сообщили посредникам, что они заинтересованы в переговорах, но руководство страны еще не высказало своего мнения и не приняло окончательного решения, заявили посредники.

Они также отмечают, что иранские официальные лица уже требуют, чтобы США смягчили свои требования, изложенные в 15-пунктном плане, прежде чем согласиться на встречу для обсуждения возможного прекращения огня.

В Тегеране также исключили обсуждение ракетной программы Ирана в качестве отправной точки переговоров и не хотят брать на себя обязательства по прекращению обогащения урана навсегда, добавили они.

Шансы на успех перемирия остаются низкими, поскольку Иран и США выдвигают максималистские требования, неприемлемые для другой стороны, заявили посредники.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс".

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном по поводу завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.