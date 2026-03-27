Украина, Канада, Британия и Швеция внесли новый документ в деле о сбитом Ираном рейсе МАУ

Украина, Канада, Швеция и Великобритания подали совместный контрмеморандум против Ирана в рамках дела о сбивании рейса МАУ над Тегераном, которое рассматривается в Международном Суде ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

27 марта 2026 года Украина, Канада, Швеция и Соединенное Королевство совместно подали контрмеморандум против Ирана по делу, рассматриваемому Международным Судом ООН, – относительно апелляции о наличии юрисдикции Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).

"Подача контрмеморандума является важным шагом на пути к установлению справедливости для жертв трагедии рейса PS752 и их семей, а также привлечению Ирана к международно-правовой ответственности за грубые нарушения международного права", – отмечают в МИД.

Иск против Ирана в Международную организацию гражданской авиации был подан в январе 2024 года. В марте 2025 года Тегеран пытался оспорить юрисдикцию ИКАО, но его возражения отклонил Совет ИКАО.

Иран подал иск в Международный Суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании в связи с тем, что ИКАО признала юрисдикцию по делу о сбитом рейсе МАУ.