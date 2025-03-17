Иран безуспешно пытался сорвать жалобу в ICAO из-за сбитого самолета МАУ

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) отклонил жалобу Ирана на иск четырех государств, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета МАУ в январе 2020 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Х министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам Сибиги, Иран пытался оспорить юрисдикцию Совета ICAO в отношении жалобы на сбивание самолета рейса PS752.

"Но Совет принял решение в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании, переведя дело к рассмотрению по существу. Мы продолжим работать вместе, чтобы привлечь Иран к ответственности", – добавил он.

Иск против Ирана в Международную организацию гражданской авиации был подан в январе 2024 года.

Напомним, рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года под Тегераном на пути в Киев.

Через несколько дней после официальных возражений Иран признал, что подразделение Корпуса стражей исламской революции непреднамеренно сбило самолет на фоне обострения напряженности в отношениях с США из-за убийства американским беспилотником высокопоставленного генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.

Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Подробнее о том, как будут наказывать Иран за сбивание самолета МАУ, читайте в соответствующей статье на "Европейской правде".