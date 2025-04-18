Катастрофа МАУ: Иран подает иск против пострадавших стран в Суд ООН

Иран подал иск в Международный суд ООН иск против Канады, Швеции, Украины и Великобритании в связи с решением Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признать юрисдикцию по делу о сбивании Тегераном самолета МАУ в январе 2020 года.

Об этом пресс-служба Международного суда ООН сообщила 17 апреля, пишет "Европейская правда".

В своем иске Иран просит Суд ООН признать, что ИКАО не имеет юрисдикции принимать решение по делу о сбивании самолета в 2020 году и что решение учреждения нарушило требования "честной и справедливой процедуры".

Тегеран отдельно подчеркнул, что его военные сбили рейс PS752 "непреднамеренно и из-за человеческой ошибки", поскольку тогда иранские вооруженные силы находились в состоянии повышенной военной готовности "в ожидании возможного нападения со стороны вооруженных сил США".

Напомним, рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года под Тегераном на пути в Киев.

Через несколько дней после официальных возражений Иран признал, что подразделение Корпуса стражей исламской революции непреднамеренно сбило самолет на фоне обострения напряженности в отношениях с США из-за убийства американским беспилотником высокопоставленного генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.

Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Иск против Ирана в Международную организацию гражданской авиации был подан в январе 2024 года. В марте 2025-го Тегеран пытался обжаловать юрисдикцию ИКАО, но его возражения отклонил Совет Организации.

Подробнее о том, как будут наказывать Иран за сбивание самолета МАУ, читайте в соответствующей статье на "Европейской правде".