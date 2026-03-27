Україна, Канада, Британія і Швеція внесли новий документ у справі щодо збиття Іраном рейсу МАУ

Україна, Канада, Швеція і Британія подали спільний контрмеморандум проти Ірану у межах справи щодо збиття рейсу МАУ над Тегераном, яку розглядають у Міжнародному суді ООН.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

27 березня 2026 року, Україна, Канада, Швеція та Сполучене Королівство спільно подали контрмеморандум проти Ірану у справі, що розглядається Міжнародним судом ООН – щодо апеляції наявності юрисдикції Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) відповідно до статті 84 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція).

"Подання контрмеморандуму є важливим кроком на шляху до встановлення справедливості для жертв трагедії рейсу PS752 та їхніх родин, а також притягнення Ірану до міжнародно-правової відповідальності за грубі порушення міжнародного права", – зазначають в МЗС.

Позов проти Ірану до Міжнародної організації цивільної авіації був поданий у січні 2024 року. У березні 2025-го Тегеран намагався оскаржити юрисдикцію ІКАО, але його заперечення відхилила Рада ІКАО.

Іран подав позов до Міжнародного суду ООН проти Канади, Швеції, України та Великої Британії у зв'язку з рішенням ІКАО визнати юрисдикцію у справі про збиття Тегераном літака МАУ в січні 2020 року.