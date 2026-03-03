Почему ЕС не спешит с вступлением Украины, несмотря на обещания

Дебаты о получении Украиной статуса полноправного члена ЕС часто рассматривают как испытание решимости Европы.

Несмотря на наличие стратегического консенсуса по членству Украины, возникают задержки, появляются новые требования и торможение процедур.

Правительства стран ЕС не могут решиться на следующий шаг по вступлению Украины. Не потому, что расширению не хватает стратегической ценности, а потому, что внутриполитические риски очевидны сейчас, а выгоды ожидаются в будущем. Другими словами, Европа хочет осуществить рискованную стратегическую инвестицию, не имея страховки.

О проблемах на пути к расширению ЕС и о том, как Европа должна действовать для вступления Украины, читайте в статье профессора политологии Центральноевропейского университета Ласло Бруcта Вступление Украины или блеф Европы? Как сделать, чтобы "украинские" обещания ЕС вызывали доверие. Далее – краткое изложение статьи.

Будущее членство Украины обещает принести Евросоюзу большие долгосрочные выгоды, затраты на адаптацию к нему – в сельском хозяйстве, на рынках труда и в государственных бюджетах – будут немедленными, неравномерно распределенными и политически чувствительными.

Правительства государств-членов должны учитывать влияние на выборы, фискальные ограничения и сопротивление со стороны групп избирателей, чьи ряды растут из-за ожиданий будущих затрат на адаптацию к членству Украины. К тому же ни одно правительство не хочет запускать этот процесс без надежных гарантий того, что другие страны тоже возьмут на себя сопоставимые расходы.

Если Европа хочет, чтобы ее обязательства перед Украиной по вступлению были надежными, начать следует с честного разъяснения жителям государств-членов ЕС того, что предполагает этот процесс.

Что вступление Украины вызовет потребности адаптации. Что сельскохозяйственные производители в некоторых государствах-членах столкнутся с усилением конкуренции; в трудоемких отраслях произойдут изменения в заработной плате и занятости; изменятся бюджетные ассигнования. Для демократических правительств признание этих потребностей является предпосылкой для разработки качественной политики. Если же их замалчивать, то эта проблема проявится позже в виде вето, требований о дополнительных предохранителях и т. п.

Вопрос не в том, требует ли расширение ЕС затрат. Вопрос в том, будут ли эти затраты осуществляться неконтролируемым образом, или они будут распределены между членами ЕС и сглажены со временем.

Критически важно, чтобы вся помощь государствам-членам была ограничена во времени, имела верхний предел и была привязана к четким этапам вступления Украины. Цель заключается не в предоставлении постоянных субсидий, а в обеспечении политической реалистичности вступления.

Без механизмов управления расходами на адаптацию ЕС рискует перейти от ясности к двусмысленности, поскольку обязательства на высоком уровне сочетаются с неопределенными сроками.

В Украине неоднозначные сигналы со стороны ЕС ослабят стимулы к реформам и затруднят восстановление. Для Европы они подорвут политику сдерживания РФ. Выбор Европы заключается не в том, нести ли расходы, связанные с присоединением Украины, а в том, обеспечить ли их сознательно через институты, которые делают обязательства устойчивыми.

В противном случае авторитет Европы будет подорван изнутри.

В конце концов, вступление Украины касается гораздо большего, чем сама Украина. Речь идет о том, сможет ли Евросоюз адаптировать свою модель расширения к миру, в котором геополитика и экономика тесно переплетены. Союз, который научился формировать рынки внутри себя, не может полагаться только на рыночные силы при интеграции такой большой и стратегически важной страны, как Украина.

Доверие в эту эпоху будет строиться не только на декларациях, но и на механизмах и публичных политиках, которые делают обязательства убедительными. Когда дело доходит до вступления Украины, Европа не может позволить себе блефовать, потому что от этого зависит ее собственное будущее.

Подробнее – в статье Ласло Бруcта Вступление Украины или блеф Европы? Как сделать, чтобы "украинские" обещания ЕС вызывали доверие.