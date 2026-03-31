Еврокомиссия передала ВР список из 11 законов, что позволят Украине получить финансирование

В ситуации, когда Украина срочно нуждается во внешнем финансировании, однако венгерский премьер Виктор Орбан сохраняет вето в отношении основного пакета финансовой помощи, Брюссель предложил Киеву альтернативный путь получить бюджетную помощь и одновременно создать положительный импульс в отношениях с ЕС.

Об этом говорится в письме еврокомиссара Марты Кос в адрес спикера парламента Руслана Стефанчука, копией которого располагает "Европейская правда".

"Европейская правда" проверила подлинность документа у двух независимых друг от друга источников.

В пространном письме на двух страницах комиссар Кос избегает упоминания о венгерском вето на начало выделения Украине помощи на сумму 90 млрд (стоит заметить, что парламент не может повлиять на решение этой проблемы). Впрочем, она отмечает, что именно Верховная Рада может помочь Украине получить необходимое финансирование, и предлагает ВР принять список из 11 законов, которые приобщает к письму.

"Эти реформы способствуют продвижению Украины на пути к членству и являются частью Ukraine Plan. Их эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для Украины финансирование до 4 млрд евро", – отмечает еврокомиссар.

список законов, принятия которых ждет ЕК

Все эти законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год, прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к принятию в редакции, о которой известно профильным комитетам ВР.

Некоторые из них необходимо принять как можно быстрее, чтобы выделенные средства "не сгорели". Ключевая особенность: в случае их принятия выделение средств не потребует единодушия в ЕС, то есть эти средства Орбан заблокировать не сможет.

В письме Марты Кос отдельно говорится, что на этот раз на кону – не только финансирование. В ситуации, когда Верховная Рада резко снизила эффективность работы, Украина столкнулась с необходимостью подтвердить государствам-членам ЕС свою готовность проводить реформы и остаться в группе лидеров среди государств-кандидатов.

"Голосование за эти законы без преувеличения воспринимается как тест", – заявил один из собеседников "ЕП".

Письмо Марты Кос также отмечает, что ЕС ждет принятия законов из списка на следующих заседаниях, запланированных на следующей неделе.

"Предстоящее пленарное заседание Верховной Рады в апреле предоставляет возможность двигаться вперед. Дальнейший прогресс поможет сохранить динамику реформ, приблизит Украину к членству в ЕС и принесет конкретные результаты для граждан Украины. Принятие этих законов также станет мощным сигналом для всех государств-членов ЕС в этот важный момент относительно непоколебимой приверженности Украины к выполнению своей программы реформ", – говорится в документе.

В пакете из 11 законопроектов Марта Кос отдельно выделила законы об исполнении и цифровизации судебных решений, а также о декларации о добропорядочности судей, которые "помогут укрепить доверие к системе правосудия", изменения в закон о госслужбе, реформы в энергетическом секторе и в железнодорожном секторе.

"Хочу подчеркнуть, что эти реформы касаются не только вступления в ЕС: они приносят реальные выгоды для людей и бизнеса в Украине", – добавила еврокомиссар.

