Промышленный комплекс в чешском городе Пардубице, где накануне произошел пожар, производил дроны для поставок в Украину.

[ИСТОЧНИК]Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Denik.

Правоохранители расследуют пожар в Пардубице как умышленный поджог после того, как в СМИ появились сообщения, что ответственность за инцидент взяла на себя группа "Фракция землетрясений", протестующая против израильского оружия.

В здании в чешском Пардубице находится производство компании LPP Holding, которая сотрудничает с израильской компанией Elbit Systems по разработке и производству дронов. Некоторые из них, в частности БПЛА Divoká svině, поставляются в Украину в рамках волонтерской инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина").

Организаторы инициативы заявили, что, по предварительным данным, пожар не повлиял на поставки дронов в Украину.

V ČR se stal další teroristický útok na zbrojní výrobu. Byla jen otázka času, kdy se to stane. Přesto vláda škrtla 10% peněz i tajným službám. Asi proto, že obrana a bezpečnost nejsou pro "naši lidi" důležitý. Imho, terčem útoku byla LPP, která taky vyrábí drony Divoká svině na… pic.twitter.com/QQ0hj0zDdg – Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 20, 2026

Бывший глава военной разведки Андор Шандор заявил, что инцидент является необычным для Чехии, ведь касается фактически неизвестной группировки. По его словам, одним из вариантов является российский саботаж или так называемая операция под ложным флагом.

"Конечно, это совсем нельзя исключать. В заявлении вероятные виновники ссылаются на Газу, что для меня немного странно, ведь конфликт в Газе начался три года назад в октябре и уже не находится в горячей фазе", – сказал Шандор.

Ранее стало известно, что в Чехии группа протестующих заявила, что подожгла "ключевой производственный центр" израильского оружия в Пардубице, чтобы положить конец его роли в "геноциде в Газе".

