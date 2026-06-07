В Греции произошла серия землетрясений, которые ощущались и в Афинах

В воскресенье около полудня в Греции произошла серия землетрясений с эпицентрами на острове Эвбея, в результате чего там был поврежден ряд домов.

Об этом сообщает eKathimerini со ссылкой на местные власти, информирует "Европейская правда".

Толчки хорошо ощущались в Афинах и прилегающих районах.

По данным Геодинамического института, первый толчок, зарегистрированный в 12:58, имел магнитуду 4,8. Он был неглубоким, с вероятной глубиной около 5 километров.

Через несколько минут было зарегистрировано второе, более сильное землетрясение магнитудой 5,2, эпицентр которого находился примерно в 2 км к востоку-юго-востоку от Прокопи, также на глубине около 5 километров.

Власти продолжают оценивать ущерб и отслеживать сейсмическую активность в этом районе. О пострадавших в результате землетрясений не сообщалось.

Напомним, утром 20 мая в районе Батталгази турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

На севере Турции в провинции Токат ночью 13 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

Ранее у побережья итальянского региона Кампания произошло землетрясение магнитудой 5,9.