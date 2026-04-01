Как Орбан создал империю пропаганды в Венгрии и почему она может его не спасти

Существует реальная вероятность того, что венгерская оппозиция на выборах 12 апреля победит правящую партию "Фидес" Виктора Орбана.

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр уже пообещал, что в случае победы одним из первых шагов его правительства станет приостановка лицензии Фонда медиауслуг и поддержки (MTVA) – государственного органа, который финансирует и контролирует активы общественных СМИ.

И это будет правильный шаг – давно пора отключить проорбановский орган.

Далее – краткое изложение.

По словам автора колонки, на протяжении более 15 лет правительство Орбана постепенно возводило барьеры для объективной журналистики и усиливало контроль над медиа-средой.

"Благодаря сочетанию агрессивных поглощений, кампаний давления и вмешательства в работу регуляторов, таких как Национальное управление медиа и инфокоммуникаций, он фундаментально изменил информационное пространство страны", – пишет Акош Тот.

В результате этих действий, добавляет венгерский журналист, 80% новостных СМИ страны превратились в проправительственные рупоры, которые могут направлять национальную дискуссию в выгодное для себя русло.

"Заметную роль перед выборами играют кампании дискредитации и геополитическое нагнетание страха. В отчаянной попытке укрепить поддержку Орбана венгерские государственные СМИ сейчас изображают его единственным гарантом мира во "времена войны", – обращает внимание автор колонки.

Еще один ключевой нарратив – внешнее влияние. Мол, президент Украины Владимир Зеленский якобы разработал "гениальный план" вместе с Европейской комиссией, чтобы "свергнуть" Орбана и установить Мадяра в качестве марионетки.

Кроме того, внутренние "скандалы" фабрикуются для поддержки главного утверждения режима: оппозиция оторвана от венгров и финансируется из-за рубежа.

В августе прошлого года Index опубликовал якобы план "Тисы" по введению налога на уровне 33%. Хотя оппозиция быстро опровергла достоверность материала, эта история доминировала в политической повестке дня месяцами.

Внутренние кампании по дискредитации призваны посеять сомнения среди избирателей и впоследствии увязываются с более широкими геополитическими претензиями.

Например, недавно режим захватил два украинских инкассаторских автомобиля во время плановой перевозки средств из австрийского банка Raiffeisen в украинский Ощадбанк. В течение нескольких минут проправительственные СМИ подали инцидент как доказательство "грязных денег", якобы поступающих в страну для поддержки управляемой из-за рубежа политической оппозиции.

Ссылаясь на национальную безопасность в партийной пропаганде, правительство укрепляет представление, что инакомыслие равносильно предательству.

"Однако есть признаки того, что информационная монополия режима начинает трещать. Небольшое количество независимых редакций смогло прорвать пропагандистский щит правительства, несмотря на постоянное политическое давление и фактическое отсутствие рекламных доходов", – отмечает Акош Тот.

Расследовательские СМИ, такие как Direkt36, Telex и 444.hu, которые годами выживали благодаря настойчивости своих журналистов и поддержке читателей, постепенно разрушают стену дезинформации своими материалами о коррупции и связях режима с Кремлем.

"Это создает проблемы для Орбана на апрельских выборах. В конце концов, независимая журналистика, которую Виктор Орбан пытался обуздать, но так и не смог полностью заглушить, может стать концом его правительства", – резюмирует венгерский журналист.

