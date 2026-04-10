Зеленский заявил, что Украина отремонтирует нефтепровод "Дружба" весной

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ремонт поврежденного российскими атаками трубопровода "Дружба" завершится этой весной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал на встрече с журналистами, сообщает "Укринформ".

Зеленский заверил, что Украина отремонтирует нефтепровод, выполнив соответствующие договоренности с Еврокомиссией. В марте ЕС предложил финансовую и экспертную поддержку для возобновления поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

"Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставки нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность по поставкам будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже много всего сделано", – рассказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что Киев не может отвечать за безопасность транзита, если Россия нанесет новые удары по объектам трубопровода. Он также отметил, что уничтоженные резервуары быстро отремонтировать невозможно.

Комментируя предстоящие выборы в Венгрии, Зеленский заверил, что Украина не вмешивается в избирательный процесс в соседней стране.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, в частности одобрение 20-го пакета санкций против РФ и утверждение кредита на 90 млрд евро, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

На днях Орбан заявил, что если его партия "Фидес" выиграет выборы 12 апреля, то он сможет реализовать план принуждения Украины к возобновлению поставок российской нефти в Венгрию.