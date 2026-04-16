Первый военный транш из 90 млрд евро кредита ЕС потратят на дроны производства Украины

Первый транш военной помощи Украине, которая будет передана в рамках кредита ЕС на сумму в 90 млрд евро, будет направлен на закупку дронов украинского производства.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на заседании комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны 15 апреля.

"На 2026 год Украина запросила оборонную помощь на общую сумму 28,3 миллиарда евро. Первый план поставки продукции сосредоточен на дронах от передовой оборонной промышленности Украины", – сообщил Кубилюс.

Он уточнил, что относительно следующих планов поставок ЕС "ожидает большей вовлеченности европейской оборонной промышленности".

Как сообщала "Европейская правда", в Еврокомиссии уверены, что первый транш из 90 млрд для Украины поступит во втором квартале 2026 года.

После того как партия действующего премьер-министра Венгрии потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине в 2026 году 45 млрд евро, из которых 16,7 млрд будут направлены на нужды украинского бюджета, а 28,3 млрд пойдут на украинскую армию, оборону и производство оружия.