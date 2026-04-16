В ЕС ответили на угрозы России европроизводителям БПЛА: "Не удостоим это никакими комментариями"

Европейская комиссия не комментирует угрозы со стороны Минобороны России европейским предприятиям, которые якобы производят БПЛА совместно с Украиной.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер в четверг, 16 апреля.

В ответ на угрозы России европейским производителям БПЛА, которые сотрудничают с Украиной, Евросоюз продолжает усиление своих оборонных возможностей и поддержку Украины.

"С нашей стороны мы не будем удостаивать этот комментарий никакими деталями по этому поводу, но укажем на то, что делаем мы: а мы поддерживаем Украину и масштабируем нашу собственную оборону", – заявила Гиппер.

Она напомнила, что "Россия является государством-агрессором с преступным поведением, и это проявляется не только в России, где Путин фактически уничтожил всю оппозицию, не только в Украине, но и во всем мире".

"Итак, что в их арсенале? Это репрессии, убийства, угрозы, создание разрушений. Это то, что они пытаются сделать сейчас", – констатировала пресс-секретарь. По ее словам, война в Украине истощает государственные финансы России, ее оценочные общие потери превышают 1,2 миллиона человек, поэтому "для России настало время прекратить свою войну террора и агрессии".

"Со своей стороны мы продолжим нашу работу ради мира с Украиной и для Украины", – подчеркнула Анитта Гиппер.

Как сообщала "Европейская правда", в Минобороны России опубликовали перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".

Ранее российская пропаганда активно разгоняла утверждения, что страны Балтии и Польша якобы позволили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по портам РФ вокруг Петербурга, а в МИД РФ заявили, что "сделали предупреждение" государствам Балтии.