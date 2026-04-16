У ЄС відповіли на погрози з Росії євровиробникам БпЛА: "Не удостоїмо це жодними коментарями"

Європейська комісія не коментує погрози з боку Міноборони Росії європейським підприємствам, які нібито виробляють БпЛА спільно з Україною.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер у четвер, 16 квітня.

У відповідь на погрози з Росії європейським виробникам БпЛА, які співпрацюють з Україною, Євросоюз продовжує посилення своїх оборонних спроможності та підтримку України.

"З нашого боку ми не будемо удостоювати цей коментар жодними деталями з цього приводу, але вкажемо на те, що робимо ми: а ми підтримуємо Україну та масштабуємо нашу власну оборону", – заявила Гіппер.

Вона нагадала, що "Росія є державою-агресором зі злочинною поведінкою, і це проявляється не лише в Росії, де Путін фактично знищив усю опозицію, не лише в Україні, але й у всьому світі".

"Отже, що в їхньому арсеналі? Це репресії, вбивства, погрози, створення руйнувань. Це те, що вони намагаються зробити зараз", – констатувала речниця.

За її словами, війна в Україні виснажує державні фінанси Росії, її оціночні загальні втрати перевищують 1,2 мільйона осіб, тож "для Росії настав час припинити свою війну терору та агресії".

"Зі свого боку ми продовжимо нашу роботу заради миру з Україною та для України", – підкреслила Анітта Гіппер.

Як повідомляла "Європейська правда", у Міноборони Росії опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

Раніше російська пропаганда активно розганяла твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по портах РФ довкола Петербурга, а в МЗС РФ заявили, що "зробили попередження" державам Балтії.