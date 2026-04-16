Нидерланды отреагировали на список РФ с "целями" в Европе

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен прокомментировал угрозы России принять "ответные меры" в отношении европейских стран, где расположены предприятия, совместно с Украиной производящие БПЛА.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Как известно, Минобороны РФ опубликовало список адресов в 11 странах Европы, по которым якобы расположены компании, производящие беспилотники совместно с Украиной или для Украины, либо украинские предприятия в Европе.

В перечне приведены адреса в Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле, а также названия компаний и комплектующих, которые якобы производятся там.

У Йеттена попросили прокомментировать эту ситуацию.

"Россия хочет запугать всех, кто оказывает помощь Украине. Но мы не обращаем на это внимания", – ответил премьер Нидерландов.

Он заявил, что россияне проигрывают в войне, а экономика РФ находится "в очень плохом состоянии".

"Мы не позволим россиянам запугивать нас и угрожать нам. Мы будем и дальше продолжать поддерживать Украину", – добавил Йеттен.

Ранее российская пропаганда активно распространяла утверждения, что страны Балтии и Польша якобы разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по портам РФ вокруг Петербурга, а в МИД РФ заявили, что "сделали предупреждение" странам Балтии.