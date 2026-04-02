Британия планирует заключить соглашение о "перезагрузке" с ЕС до лета

Министр Великобритании по вопросам связей с ЕС Ник Томас-Саймондс убежден, что Лондон и Брюссель согласуют соглашение о перезагрузке в ключевых частях экономики до начала лета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновник заявил в интервью Politico.

Британский министр заявил, что несмотря на напряженные переговоры по плате за обучение для европейских студентов и ограничений программы мобильности молодежи, он достиг "значительного прогресса" со своим коллегой из ЕС Марошем Шефчовичем.

Томас-Саймондс подтвердил, что обязательство завершить перезагрузку с ЕС до конца этого года включат в Королевскую речь 13 мая, в которой будет изложена законодательная программа правительства.

По его словам, второй саммит Великобритания-ЕС запланировано провести в конце июня или июле, чтобы определить детали, а также приоритеты будущих переговоров.

Его комментарии прозвучали после сокрушительной неудачи в переговорах между Лондоном и Брюсселем после того, как чиновники ЕС настаивали на том, чтобы европейские студенты, обучающиеся в университетах Великобритании, платили "домашние" сборы в размере около 9500 фунтов стерлингов в год в Англии и Уэльсе в рамках любых договоренностей о мобильности молодежи. Международная ставка, которую студенты платят принимающим учебным заведениям, намного выше, поэтому это вызвало беспокойство в университетском секторе Британии.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал проведение второго саммита Британия-ЕС, который будет сосредоточен на экономическом сотрудничестве.

Стармер также заявил, что в условиях глобальной нестабильности долгосрочные национальные интересы его страны требуют "более тесного партнерства" с Европейским Союзом.

Стоит напомнить, что лейбористское правительство Стармера все чаще говорит об экономических издержках, связанных с Brexit, который произошел при предыдущей консервативной администрации в 2020 году после референдума 2016 года. Однако он исключил возможность возвращения к единому рынку или вступления в таможенный союз.

Первый после Brexit саммит Британия-ЕС состоялся 19 мая 2025 года в Лондоне.