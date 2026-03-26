Посол США: отставка Мендельсона затормозила торговые переговоры с Британией

Посол США в Великобритании Уоррен Стивенс заявил, что отставка Питера Мендельсона с поста посла в США "замедлила" прогресс в торговых переговорах между странами.

Об этом он сказал во время бизнес-конференции в Лондоне, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Стивенс заявил, что отставка Мендельсона в сентябре прошлого года из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном "вероятно, замедлила процесс" переговоров по окончательному согласованию Соглашения об экономике и процветании, подписанного в мае прошлого года.

"Я очень благодарен Питеру за это соглашение [о торговле между Великобританией и США], потому что я действительно позвонил ему и сказал: "Послушай, вам всем нужно двигаться быстрее, чем вы двигаетесь сейчас". И буквально на следующий день у нас есть рамочное соглашение, которое было подписано в Овальном кабинете", – сказал он.

Хотя Стивенс отметил, что соглашение закрепляет "самые низкие" тарифы среди всех торговых партнеров США, он призвал Великобританию двигаться быстрее в завершении следующего этапа переговоров.

"Никто не пожимает руки в знак соглашения, а затем отказывается предоставить обещанный продукт. Люди договариваются об условиях, а затем реализуют соглашение, чтобы принести прибыль обоим своим бизнесам", – подчеркнул он.

Стивенс отметил, что сейчас он "регулярно" общается и обменивается сообщениями с преемником Мендельсона, Кристианом Тернером, который занял эту должность в прошлом месяце.

Как отмечается, юридический текст фармацевтического соглашения, по которому Великобритания должна увеличить расходы на передовые лекарства, еще дорабатывается, а США еще не отменили 25-процентные пошлины на британскую сталь.

Великобритания также настаивает на отмене пошлин на экспорт шотландского виски.

Между тем прогресс в отношении Соглашения о технологическом процветании, заключенного во время второго государственного визита Трампа в сентябре прошлого года, был приостановлен в декабре, поскольку США требовали от Лондона соблюдения условий Соглашения об экономическом партнерстве.

Как известно, 11 марта британское правительство опубликовало более 100 страниц документов по делу Мендельсона. Они свидетельствуют о том, что советники прямо указывали премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном представляют общий репутационный риск.

12 марта на Даунинг-стрит подтвердили, что Стармер читал предупреждение о связях Мендельсона с Эпштейном перед тем, как назначить его на дипломатическую должность.

В тот же день Стармер заявил, что назначить Мендельсона послом Великобритании в США было его ошибкой.

