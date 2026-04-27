В правительстве Румынии ожидают сложную зиму и весну-2027 из-за цен на энергоресурсы

В правительстве Румынии ожидают сложной зимы и весны 2027 года из-за высоких цен на энергоресурсы, которые могут держаться на таком уровне еще долгое время.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом сказал госсекретарь в Министерстве энергетики Румынии Кристиан Бушой.

Чиновник отметил, что ситуация на Ближнем Востоке еще долго может оставаться неопределенной, и на фоне этого следует ожидать высоких цен на энергоресурсы в течение следующей зимы и весны.

"Все, что может там произойти – любой инцидент, любая эскалация – может сразу же привести к новому росту глобальных цен... Конечно, везде в Европе есть резервные запасы, но по нам бьет рост цен, который запускает по цепочке повышение цен и инфляцию. Многие анализы сходятся на том, что из-за разрушения некоторых мощностей, в частности в Катаре, цены на энергоресурсы будут оставаться высокими – и у нас впереди довольно сложная зима и весна 2027 года с точки зрения цен на природный газ", – сказал Бушой.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует возобновить совместные закупки газа на фоне энергокризиса.

За первые полтора месяца войны на Ближнем Востоке Евросоюз переплатил за импорт энергоресурсов более 22 млрд евро.