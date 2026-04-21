СМИ: ЕС планирует возобновить совместные закупки газа на фоне энергетического кризиса

Европейская комиссия намерена возобновить совместные закупки газа странами-членами в рамках борьбы со стремительным ростом цен на энергоресурсы, вызванным войной в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в предложениях Еврокомиссии, с которыми ознакомилось Politico.

Отмечается, что это одна из предложенных Брюсселем мер, которые рассматривает исполнительная власть ЕС, чтобы помочь защитить страны от роста цен из-за перспективы энергетического кризиса.

В то же время такое решение рискует спровоцировать негативную реакцию со стороны промышленности, которая давно сомневается в эффективности скоординированных закупок топлива.

ЕС впервые ввел так называемое агрегирование спроса в 2023 году, поощряя покупателей из ЕС объединяться на общей площадке AggregateEU для координации спроса и его согласования с иностранными предложениями. Это позволило заключать как двусторонние, так и совместные соглашения о закупке газа.

Еврокомиссия стремится расширить эти инструменты, чтобы способствовать скоординированной работе ЕС с поставщиками нефти и газа и странами-партнерами с похожими профилями импорта энергии, говорится в предложениях, которые должны быть обнародованы на этой неделе.

Это означает, что новая платформа также усилит координацию закупок нефти на фоне растущей обеспокоенности по поводу поставок авиационного топлива.

22 апреля Европейская комиссия должна опубликовать пакет мер по компенсации стремительного роста цен на энергоносители. По данным Reuters, проект планов предусматривает снижение налогов на электроэнергию и расширение использования чистых технологий.

Кроме того, Европейский Союз намерен предостеречь государства-члены от поспешного выхода из атомной энергетики и преждевременного закрытия атомных электростанций на фоне энергетического кризиса.

По данным источников, в Брюсселе также призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки в условиях стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.