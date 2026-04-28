Двух польских депутатов наказали за срыв сессии Сейма

Польских депутатов Дариуша Матецкого и Михала Вося по решению спикера на три месяца лишили половины депутатского оклада за их поведение во время предыдущего заседания Сейма.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Перед началом трехдневной сессии Сейма во вторник, 28 апреля, спикер Влодзимеж Чажастый выступил с брифингом, на котором объявил о наказании двух депутатов, Дариуша Матецкого и Михала Вося, за поведение во время последнего заседания Сейма.

Тогда народные избранники вышли на трибуну с плакатами "Просто никому не говорите" и портретами премьера Туска и вице-спикера Сейма Моники Велиховской в сопровождении женщины, которую судили в связи с педофильским скандалом в городе Клодзко – она в прошлом была активисткой "Гражданской платформы".

За эту акцию депутатов наказали лишением половины их заработной платы на три месяца. Согласно открытым данным, сейчас она составляет 13 872 злотых в месяц (169 тысяч гривен), следовательно, половина – около 7 тысяч злотых.

Дональд Туск ранее осудил попытки использовать скандал для дискредитации его политической силы.

"Я стал первым политиком, который бескомпромиссно боролся с педофилией и другими сексуальными преступлениями, когда впервые занял пост премьера. Что касается дела в Клодзко – преступник, виновный в этом отвратительном преступлении… получил 25 лет тюрьмы. Никто ничего не скрывал", – прокомментировал Туск.

