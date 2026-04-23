В Европарламенте поддержали лишение иммунитета депутата-украинофоба из Польши

Комитет по правовым вопросам Европейского парламента проголосовал за лишение неприкосновенности четырех депутатов из Польши, в частности скандального политика и председателя партии "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, известного своими антиукраинскими взглядами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Помимо Брауна, депутатскую неприкосновенность предлагают снять с Даниэля Обайтека, Патрика Яки (партия "Право и справедливость") и Томаша Бучека ("Конфедерация").

Окончательное решение об отмене иммунитета будет принято Европейским парламентом во время следующего пленарного заседания в Страсбурге.

В случае с Гжегожем Брауном речь идет об инциденте, когда политик пытался сорвать церемонию в Едвабном, посвященную чествованию памяти польских евреев.

Обвинения в отношении Обайтека касаются дачи ложных показаний. Депутатов Яки и Бушека предлагают лишить иммунитета в связи с частными обвинениями.

Снятие иммунитета не означает, что депутат Европарламента признан виновным, а лишь позволяет национальным судебным органам проводить расследование или судебное разбирательство.

Напомним, в марте Европейский парламент уже проголосовал за лишение иммунитета польского евродепутата Гжегожа Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.

До этого ЕП дважды голосовал за лишение Брауна иммунитета – за уничтожение ханукальных свечей в Сейме и нарушение физической неприкосновенности гинеколога в Олеснице.

Гжегож Браун известен тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.

