Двох польських депутатів покарали за перешкоджання сесії Сейму

Польських депутатів Даріуша Матецького та Міхала Вося за рішенням спікера на три місяці позбавили половини депутатської зарплатні за їхню поведінку під час попереднього засідання Сейму.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Перед початком триденної сесії Сейму у вівторок 28 квітня спікер Влодзімеж Чажастий вийшов з брифінгом, на якому оголосив про покарання двох депутатів, Даріуша Матецького та Міхала Вося, за поведінку під час останнього засідання Сейму.

Тоді народні обранці вийшли до трибуни з плакатами "Просто нікому не кажіть" і портретами прем’єра Туска та віцеспікерки Сейму Моніки Велиховської у супроводі жінки, яку судили у зв’язку з педофільським скандалом у місті Клодзко – вона у минулому була активісткою "Громадянської платформи".

За цю акцію депутатів покарали позбавленням половини їхньої заробітної платні на три місяці. Згідно з відкритими даними, зараз вона складає 13 872 злотих на місяць (169 тисяч гривень), тож половина – близько 7 тисяч злотих.

Дональд Туск раніше засудив спроби використати скандал для дискредитації його політсили.

"Я став першим політиком, який безкомпромісно боровся з педофілією та іншими сексуальними злочинами, коли вперше обійняв посаду прем’єра. Стосовно випадку у Клодзко – злочинець, винний у цьому огидному злочині… отримав 25 років в’язниці. Ніхто нічого не ховав", – прокоментував Туск.

