Европарламент сделал шаг к снятию иммунитета со скандальной румынской депутатки Шошоаке

В Европарламенте сделали первый шаг к снятию иммунитета со скандальной румынской депутатки Дианы Шошоаке по ходатайству Румынии.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В четверг, 23 апреля, юридический комитет Европарламента поддержал снятие иммунитета с Дианы Шошоаке по запросу генпрокуратуры Румынии.

Заседание проходило за закрытыми дверями. По информации издания, за снятие иммунитета проголосовали 17 человек, против – никто, один из присутствующих воздержался.

Следующим шагом станет голосование в пленарном зале Европарламента. Доклад, на основе которого депутатам предложат принять решение, вероятно, вынесут на рассмотрение на следующей неделе.

Первое заседание комитета по этому вопросу состоялось еще 24 марта. Шошоаке тогда убеждала членов комитета, что снятие с нее иммунитета будет "злоупотреблением и созданием опасного прецедента".

Напомним, в Румынии против Шошоаке выдвинули всего 11 обвинений, в частности о пропаганде движения "легионеров", продвижении культа военных преступников и отрицании Холокоста.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными высказываниями и поступками, в том числе направленными против Украины.

В ноябре 2025 года Европарламент поддержал снятие неприкосновенности со скандального польского евродепутата Гжегожа Брауна.