"Укрзалізниця" получит от ЕС и ЕБРР более 50 млн евро на энергонезависимость и другие проекты

"Укрзалізниця" получит от ЕС и Европейского банка реконструкции и развития гранты на более 50 млн евро на развитие энергонезависимости, безбарьерности и обучение железнодорожников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Украине.

Евросоюз через Ukraine Investment Framework предоставляет инвестиционный грант на 44 млн евро, который сопровождает кредит ЕБРР для "Укрзалізниці" на 180 млн евро с декабря 2024 года.

Ранее для этого проекта также был привлечен параллельный грант на 20 млн фунтов стерлингов от Британии.

"Кредит ЕБРР вместе с грантами ЕС и Соединенного Королевства предназначается для финансирования закупки и установки оборудования для децентрализованной маломасштабной газовой энергогенерации общей мощностью до 200 МВт на отдельных существующих площадках "УЗ" по всей Украине, что поможет в решении проблемы дефицита электроэнергии и обеспечении бесперебойного энергоснабжения для домохозяйств и бизнеса. Новый проект, общая стоимость которого составляет 248 млн евро, сделает национальную энергосистему более устойчивой", – отмечают в пресс-службе.

Учитывая постоянные российские удары по украинской энергосистеме, добавление новых мощностей является критически важным для украинской экономики и населения страны.

3 млн евро из гранта ЕС будут использованы для создания при компании "Укрзалізниця" Академии, которая будет обеспечивать обучение и поддержку реинтеграции ветеранов. Ежегодно в ней будут проходить обучение 1000-1200 работников.

"Предоставляя грант на 44 млн евро и поддерживая значительный кредит ЕБРР, мы инвестируем в энергетическую безопасность, мобильность и людей. Мы делаем это для того, чтобы поезда продолжали курсировать, у людей был свет, и Украина могла двигаться дальше", – отметила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Кроме этого, в рамках отдельного проекта ЕБРР предоставляет грант на 10 млн евро на мероприятия по улучшению доступности на основных станциях "УЗ" в Киеве и Львове. Средства будут использованы для установки средств бесступенчатого доступа и энергоэффективного освещения с целью повышения безопасности и доступности для людей с инвалидностью, пассажиров с детьми, людей старшего возраста и лиц с ограниченной мобильностью.

Также планируется установка дополнительного энергоэффективного освещения по всей сети для повышения безопасности женщин в общественных местах вокруг станций.

Напомним, в начале марта ЕС объявил о новых инвестициях на 1,5 млрд евро для содействия восстановлению Украины.

