Барро подтвердил, что министры G7 обсудят ремонт защитной арки ЧАЭС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что главы МИД стран "Большой семерки" обсудят ремонт поврежденной Россией защитной арки над Чернобыльской атомной электростанцией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", французский чиновник заявил на пресс-конференции накануне заседания G7.

По словам Барро, министры иностранных дел стран G7 обсудят ремонтные работы стоимостью около 500 миллионов евро для восстановления защитной арки ЧАЭС. Напомним, российский дрон атаковал укрытие атомной электростанции в феврале прошлого года.

"В июле 2025 года я посетил это место, чтобы воочию увидеть последствия этой бесконечной войны. Вечером нам будут представлены первые финансовые подсчеты ущерба, нанесенного этим дроном, которые составляют около 500 миллионов евро", – заявил французский министр.

Он подчеркнул, что страны G7 должны сыграть ключевую роль в восстановлении защитной арки.

"G7 должна играть ведущую роль в этом сборе средств в тесной координации с Европейским банком реконструкции и развития", – сказал Барро журналистам.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо должна присутствовать на встрече министров G7 в пятницу, 27 марта.

Сообщалось, что во встрече примет участие госсекретарь США Марко Рубио. В Госдепе отметили, что министры G7 обсудят войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Также во Францию прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который присоединится к специальной сессии глав МИД стран "Большой семерки", посвященной поддержке Украины.