В Греции оппозиция призывает к досрочным выборам из-за скандала с субсидиями ЕС

Левая оппозиционная партия Греции СИРИЗА в пятницу призвала к досрочным выборам после перестановок в правительстве, вызванных отставками министров на фоне усиления скандала с субсидиями Европейского Союза на сельское хозяйство.

В партии считают, что перестановок в правительстве недостаточно.

"Отставок министров недостаточно, так же как и перестановок в правительстве", – заявил представитель СИРИЗА Костас Захариадис.

"Рыба гниет с головы вниз", – сказал он, возлагая ответственность на премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

"Политическая ответственность за скандалы, коррупцию и упадок лежит на самом господине Мицотакисе, и он является частью проблемы – он и является проблемой", – добавил спикер.

"В таких случаях решение дают избирательные урны и народ", – отметил он.

Следующие всеобщие выборы в Греции запланированы на следующий год.

Двое министров греческого правительства подали в отставку ранее в пятницу после того, как были упомянуты в расследовании европейской прокуратуры относительно скандала с фермерскими субсидиями. После этого премьер Греции провел перестановки в правительстве.

Дело касается вероятного мошенничества с выплатами, которые осуществлялись ныне несуществующим государственным агентством OPEKEPE, которое администрировало сельскохозяйственные субсидии Европейского Союза.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

В прошлом году ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.